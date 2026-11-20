Александр Звєрєв і Бен Шелтон вийшли до півфіналу Підсумкового турніру ATP у Турині, Італія. У заключних матчах групи Джона Макінроя Звєрєв переміг француза Артура Фіса, а Шелтон обіграв іспанця Рафаеля Ходара, повідомляє Interia Sport.

Звєрєв завершив групу без поразок

Німецький тенісист здолав Фіса з рахунком 6:4, 7:6 (8). У першій партії вирішальним став сьомий гейм, у якому Звєрєв зробив брейк. У другому сеті француз за рахунку 6:5 мав дві нагоди взяти подачу суперника, однак не реалізував їх. На тайбрейку Звєрєв вів 6:1, не скористався п’ятьма матчболами поспіль, але завершив зустріч за шостою спробою — 8:6.

Звєрєв посів перше місце в групі Джона Макінроя з трьома перемогами у трьох матчах і виграв усі шість сетів. Шелтон став другим: дві перемоги, одна поразка та баланс сетів 4:3. Фіс завершив груповий етап із показником 1:2, а Ходар програв усі три поєдинки.

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Шелтон зіграє з Алькарасом

Шелтон у матчі з Ходаром переміг 7:6 (8), 7:5. Перший сет тенісисти довели до тайбрейку, де кожен мав по дві сетбольні можливості. Американець виграв тайбрейк 10:8. У другій партії суперники обмінялися брейками, а за рахунку 5:5 Ходар програв власну подачу. Після цього Шелтон подав на матч.

Карлос Алькарас уже гарантував собі перше місце у групі Івана Лендла та зустрінеться з Шелтоном у суботньому півфіналі. Другого учасника плейоф визначить матч Даніїла Медведєва з Френсісом Тіафо, запланований на п’ятницю. Того ж дня Алькарас зіграє з Флавіо Коболлі.

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