У Вашингтоні комітет Сенату США з питань торгівлі оприлюднив звіт, згідно з яким консультанти, що допомагають школам і бібліотекам отримувати фінансування за програмою інтернет-субсидій E-Rate, щороку отримують від 200 млн до 400 млн доларів. Річний обсяг самої програми становить 3 млрд доларів, повідомляє Channel NewsAsia.

Витрати на консультантів

Звіт оприлюднили у вівторок, 13 жовтня. Він стосується консультантів, які допомагають школам і бібліотекам отримувати кошти в межах програми E-Rate Федеральної комісії зі зв’язку США.

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Голова комітету Сенату США з питань торгівлі Тед Круз заявив, що консультанти допомагають заявникам орієнтуватися у складній процедурі, яка стала витратною складовою програми.

Перевірка руху коштів

За словами Круза, значні гонорари консультантів мають стати приводом для ретельнішої перевірки руху коштів E-Rate, того, хто отримує вигоду від програми, а також її ефективності для шкіл, бібліотек і платників податків.

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