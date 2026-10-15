Звіт: працівники КНДР в Алабузі можуть посилити програму дронів Пхеньяна — Korea Herald

Працівники з КНДР на підприємстві з виробництва безпілотників в Алабузі, Росії, державі-агресорі, можуть передати Пхеньяну технічний досвід масового складання військових дронів. Про це йдеться у спільному звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та Інституту Джорджа Буша, повідомляє Korea Herald.

Досвід виробництва дронів

Автори дослідження зазначають, що технічні фахівці з КНДР, відряджені до комплексу в Алабузі, після повернення до Пхеньяна можуть використати знання, отримані на лінії масового складання безпілотників. Зокрема, вони можуть ознайомитися з російськими вдосконаленнями дронів «Герань».

«Герань» — ударний безпілотник російського виробництва та іранського дизайну, який Москва широко застосовує у війні проти України. У звіті вказано, що складніша й масштабніша програма дронів КНДР може створити новий військовий виклик для Південної Кореї, Японії та американських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Оцінки кількості працівників

За даними окремого звіту Багатосторонньої групи моніторингу санкцій, станом на кінець 2025 року в Росії перебували від 15 тисяч до 30 тисяч працівників із КНДР, частина з яких була залучена до виробництва військових дронів. У документі також стверджується, що Москва запровадила схему студентських віз, аби маскувати північнокорейських працівників під студентів.

Автори дослідження Віктор Ча та Джозеф Кім послалися на оцінки української воєнної розвідки, за якими до комплексу в Алабузі могли направити до 12 тисяч працівників із КНДР. У звіті також зазначено, що режим у Пхеньяні утримує від 70% до 90% заробітків своїх громадян за кордоном. За оцінкою Багатосторонньої групи моніторингу санкцій, один працівник із КНДР у Росії генерує в середньому близько 7,5 тисячі доларів річного заробітку.

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