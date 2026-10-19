У Сирії аналіз 130 шкільних підручників за 2025–2026 навчальний рік виявив суттєву зміну змісту освіти: баасистські, панарабські та світські моделі управління в них, за висновками дослідників, замінили акценти на сунітсько-мусульманській ідентичності та політичному ісламі. Про це йдеться у звіті Інституту моніторингу миру і культурної толерантності у шкільній освіті IMPACT-se, повідомляє Jerusalem Post.

Аналіз підручників

Автори звіту Матан Перчиков, Ітам Шалев і Йонатан Негев проаналізували тисячі сторінок посібників для 1–12 класів. Вони порівнювали нові видання з версіями 2017–2018 або 2011–2012 років, застосовуючи контент- і дискурс-аналіз за стандартами ЮНЕСКО щодо миру та толерантності.

За висновками дослідників, національну сирійську ідентичність у матеріалах підпорядковують ширшій мусульманській спільноті, а акцент на арабському націоналізмі замінюють наголосом на ісламській цивілізації. Зокрема, Велику арабську революцію 1916–1918 років, як стверджується у звіті, більше не подають як визвольний рух проти османської окупації, а описують як повстання з метою відокремлення від Османської держави.

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Наука, меншини та гендерні ролі

У звіті також ідеться про істотне редагування або вилучення тем еволюції, Великого вибуху й біологічного розвитку. Як приклад автори навели початкові природничі підручники, де формулювання «дар природи» замінюють на «дар Аллаха».

Згідно з дослідженням, навчальні матеріали романтизують збройну боротьбу, палестинський збройний спротив, ракетні обстріли та самопожертву. Представники курдської, туркменської та друзької спільнот, за оцінкою IMPACT-se, майже не згадуються, а багатовікову історію сирійських євреїв вилучили з навчальних матеріалів. Ізраїль у підручниках називають «сіоністським утворенням» або «ворогом» і не позначають на регіональних мапах.

Автори також зафіксували вилучення згадок про юридичні гарантії гендерної рівності. Жінок у текстах переважно представляють у сімейних ролях, а ілюстрації, за даними дослідження, змінювали, додаючи персонажкам хіджаби. Із підручників також прибрали матеріали, пов’язані з Хафезом Асадом, Башаром Асадом та їхньою родиною.

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