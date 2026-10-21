Звіт виявив перетин 61,5 млн га охоронюваних територій з нафтогазовими блоками — Mongabay

Новий звіт Earth Insight виявив, що 61,5 млн гектарів охоронюваних і збережених територій у тропічних країнах перетинаються з чинними або запланованими нафтогазовими блоками. Ще 42,7 млн гектарів таких земель накладаються на гірничі блоки або концесії, повідомляє Mongabay.

До аналізу долучилася коаліція неурядових організацій, зокрема Earth Insight, Всесвітня комісія з охоронюваних територій, секретаріат ключових територій біорізноманіття та Міжнародний форум корінних народів з біорізноманіття. Вона вивчала, як видобувна діяльність перетинається з територіями з різним рівнем охорони.

Прогалини в охороні біорізноманіття

Автори звіту також зафіксували значні прогалини в захисті ключових територій біорізноманіття. Понад 36 млн гектарів, або 19% неохоронюваних ключових територій такого типу, перебувають у межах нафтогазових блоків. Ще 28 млн гектарів, або 15%, перетинаються з гірничими концесіями.

Серед морських ключових територій біорізноманіття 91 млн гектарів залишаються без охоронного статусу, а 19% цієї площі накладається на нафтогазові блоки. Понад 40% визначених наземних ключових територій в Амазонії не мають захисту; у басейні Конго цей показник становить 29%, а в Південно-Східній Азії та Центральній Америці — понад половину.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тиск у басейні Конго

У басейні Конго 31% охоронюваних земель призначені для нафтогазової діяльності, ще 5% — для видобутку корисних копалин. Серед неохоронюваних ключових територій біорізноманіття 33% перетинаються з нафтогазовими блоками, а 16% — із гірничими районами.

У звіті окремо згадується запропонований у Демократичній Республіці Конго Зелений коридор Ківу—Кіншаса площею 54 млн гектарів. За оцінкою дослідників, 39,2 млн гектарів, або 72% цієї території, перетинатимуться з нафтогазовими блоками; 2,6 млн гектарів — із гірничими концесіями, а 6,4 млн гектарів — із лісозаготівельними концесіями.

Автори закликали уряди не обмежуватися розширенням площі охоронюваних територій для досягнення глобальної цілі 30×30 — зберегти щонайменше 30% суходолу, внутрішніх вод, прибережних і морських районів до 2030 року. На їхню думку, слід забороняти масштабну видобувну діяльність на охоронюваних землях, забезпечувати дієве управління ними, а також визнавати й належно фінансувати земельні права, управління та природоохоронну діяльність корінних народів і місцевих громад.

Читай нас у