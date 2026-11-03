Звіт вказав на дисбаланс у підручниках Північного Рейну — Вестфалії — Jerusalem Post

Дослідження Інституту моніторингу миру та культурної толерантності у шкільній освіті IMPACT-se в Німеччині виявило, що підручники для старшокласників у землі Північний Рейн — Вестфалія ґрунтовно висвітлюють єврейську історію та Голокост. Водночас, на думку авторів звіту, у викладі ізраїльсько-палестинського конфлікту вони містять істотні дисбаланси. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Дослідники проаналізували 12 підручників з історії, релігії та суспільних наук, якими користуються в гімназіях — академічному напрямі середньої освіти Німеччини. Вони розглядали матеріали для останніх трьох років навчання перед іспитами Abitur та оцінювали їх за міжнародними стандартами, сформованими на основі декларацій ЮНЕСКО.

Висвітлення єврейської історії та Голокосту

За даними звіту, навчальні матеріали представляють юдаїзм як сучасну й багатогранну складову німецького суспільства, а не лише історичний передвісник християнства. Підручники також пояснюють корені християнського антисемітизму, відкидають ідею колективної провини євреїв за розп’яття Ісуса та нагадують, що Ісус і його перші послідовники були євреями.

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Розділи про Голокост простежують перетворення давніх упереджень на нацистські расові теорії, пропаганду та дискримінаційні закони, що передували вбивству шести мільйонів людей. Учні вивчають первинні джерела, зокрема щоденники Віктора Клемперера й промову Генріха Гіммлера в Познані, а також різні форми єврейського спротиву — від переховування й операцій з порятунку до повстань у Варшавському гетто, Треблінці та Собіборі.

Зауваження до теми Близького Сходу

Водночас автори дослідження вважають, що прагнення підручників показати різні погляди на ізраїльсько-палестинський конфлікт часом створює хибні рівнозначності. Як приклад вони наводять паралельне використання заголовків про Війну за незалежність Ізраїлю та Накбу, а також про Шестиденну війну й Наксу.

Звіт також критикує один із підручників за розміщення фото ізраїльської військової операції на Західному березі поруч зі знімком озброєного бійця ХАМАС під заголовком «Взаємні загрози та насильство» без позначення ХАМАС як терористичної організації. На думку дослідників, матеріали детально викладають арабські заперечення щодо плану поділу ООН 1947 року, але значно менше уваги приділяють безпековим ризикам та територіальній фрагментації, які стосувалися єврейської сторони.

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