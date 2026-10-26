46-річна Соломія Вітвіцька зробила нову заяву про материнство

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася новими подробицями про своє материнство та опублікувала фото з періоду вагітності. Інші деталі її заяви в наданому повідомленні не уточнюються.

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно народила первістка, поділилася архівними фотографіями та висловилася про своє материнство.

Зокрема, зірка телебачення опублікувала в Instagram фото з округлим животиком. Соломія також зазначила, що не реагує на негативні коментарі в мережі щодо вагітності у 46 років і припущення про сурогатне материнство.

«Устиму сьогодні місяць. А в мене нарешті є ті самі красиві фото вагітності. Знаєте, що цікаво? Показуєш живіт — «Навіщо? Це негарно». Не показуєш — «Ага, сурогатна мама виношує, живіт накладний». Словом, догодити всім не вийде. Тому я вирішила просто зберегти цю красу для себе», — наголосила телеведуча.

Соломія також додала, що фотосесію зробили напередодні пологів. Тепер ці кадри нагадують їй про особливий період життя.

«Тепер, коли нашому хлопчику вже майже місяць, ці кадри для мене зовсім особливі. Тоді він ще жив у мені. А сьогодні я вже можу обіймати його, цілувати й дивуватися, як швидко змінилося наше життя», — зазначила Вітвіцька.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька отримала свідоцтво про народження сина після затримки.

До цього Соломія Вітвіцька розповіла про першу ніч удома з новонародженим сином.

Раніше Соломія Вітвіцька розкрила ім’я новонародженого сина та показала фото.

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