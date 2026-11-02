У США актора Енді Гарсію, композитора Девіда Фостера, співака й автора пісень Пола Анку, драматурга Девіда Мемета та кантрі-виконавицю Барбару Мандрелл оголосили лауреатами Kennedy Center Honors 2026 року. Як повідомляє Rolling Stone, 49-й список відзначених представили рада опікунів Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді та президент Дональд Трамп.

Церемонія у Вашингтоні

Премію Kennedy Center Honors вручають за життєві досягнення у музиці, танці, театрі, опері, кіно й телебаченні. Урочиста церемонія на честь лауреатів запланована на 7 грудня на арені Capital One Arena у Вашингтоні. Трамп у заяві зазначив, що цьогорічні відзначені митці своєю багаторічною роботою вплинули на американську культуру та надихнули кілька поколінь глядачів.

Кар'єри лауреатів

Гарсію відзначають за роботу актора й режисера, а також за досягнення у музичному продюсуванні. Він був номінований на «Оскар» і «Золотий глобус» за роль Вінсента Корлеоне у стрічці «Хрещений батько III». Цього року на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра його фільму Diamond, який Гарсія написав, зрежисував і в якому зіграв головну роль.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Фостер має 16 премій «Греммі», одну «Еммі» та один «Золотий глобус», а також тричі номінувався на «Оскар». Серед виконавців, із якими він співпрацював, — Вітні Г'юстон, Майкл Джексон, Мадонна, Андреа Бочеллі та Барбра Стрейзанд.

Анка здобув перший хіт у 15 років із піснею Diana 1957 року, написав My Way для Френка Сінатри та тему для The Tonight Show With Johnny Carson. Мемет отримав Пулітцерівську премію 1984 року за п'єсу Glengarry Glen Ross. Мандрелл двічі ставала артисткою року за версією Country Music Association і була включена до Зали слави кантрі-музики.

Читай нас у