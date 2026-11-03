Актор Метт Деймон вийшов на публіку з 20-річною донькою-моделлю в Нью-Йорку

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Американський актор Метт Деймон відвідав церемонію CFDA Awards разом зі своєю 20-річною донькою Ізабеллою. Захід відбувся 2 листопада в Нью-Йорку, а сам актор вручив Ральфу Лорену нагороду American Menswear Designer of the Year.

На червоній доріжці Метт та Ізабелла, яка нещодавно підписала контракт із модельною агенцією IMG Models, поспілкувалися з виданням People.

"У нас обох проблеми з тим, щоби відповідати на питання серйозно. І, гадаю, ми радимо одне одному намагатися відповідати на питання серйозніше", - зі сміхом поділився 56-річний актор.

Як засвідчила Ізабелла, вона вже давно дає татові поради та повчає його.

"Давно. Так, давно", - підтвердив Метт, а його донька назвала це "частиною природного процесу розвитку".

"Ні, вона чудова, чудова молода жінка, і я я не даю їй порад у тому сенсі, що хвилююся за неї. Але я справді дуже радий бачити, що вона робить у своєму житті", - запевнив Деймон.

Про це повідомляє видання People.

Актори Бен Аффлек і Метт Деймон створили фонд для незалежного кіно.

Метт Деймон і Педро Паскаль зіграють у першому сольному фільмі Ітана Коена.

Нещодавно вийшла режисерська робота Бена Аффлека під назвою «Air». Серед головних акторів – Метт Деймон.

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