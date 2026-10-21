Актор Ноел Кларк не визнав вини за шістьма обвинуваченнями — Asharq Al-Awsat

Британський актор і режисер Ноел Кларк у Вестмінстерському магістратському суді в Лондоні, Велика Британія, не визнав вини за шістьма пунктами обвинувачення. Серед них — два обвинувачення у сексуальному насильстві.

Обвинувачення у справі

Як повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Reuters, Кларк також заперечив три обвинувачення у вуайєризмі та одне обвинувачення, пов’язане з оголенням. За даними видання, інкриміновані епізоди охоплюють період із 2007 до 2016 року.

50-річний Кларк під час слухання підтвердив своє ім’я, дату народження та адресу, після чого заявив про невизнання вини за всіма пунктами. Інших заяв у суді він не робив.

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Наступне слухання

Суд звільнив Кларка під заставу. Наступне слухання у справі призначили на 18 листопада в Саутуоркському коронному суді.

Кларк відомий як сценарист і виконавець ролі у фільмі «Кідалтуд» 2006 року, а також повторюваною роллю в науково-фантастичному серіалі «Доктор Хто».

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