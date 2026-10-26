Актор озвучення Ерік Бауза помер у 46 років — BBC News

Актор озвучення Ерік Бауза, відомий голосами персонажів Looney Tunes, зокрема Багза Банні, Даффі Дака та Поркі Піга, помер у віці 46 років. Про це повідомляє BBC News з посиланням на заяву його родини, оприлюднену в Instagram.

У заяві родини смерть Бауза назвали раптовою. За даними Variety, які наводить BBC, причиною смерті стало гіпертонічне серцево-судинне захворювання. Видання також повідомило, що актор помер удома в неділю.

Ролі в анімації

Бауза озвучив кількох персонажів в анімаційному фільмі «Койот проти Acme». У цій стрічці він знову озвучив Даффі Дака, Поркі Піга, Елмера Фадда та Фогхорна Леггорна, а також Дорожнього Бігуна.

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Раніше, у фільмі «Космічний джем: Нове покоління» 2021 року, він озвучив Даффі Дака, Поркі Піга, Елмера Фадда та Фогхорна Леггорна. Також Бауза виконав роль генерала Тоада у фільмі «Брати Супер Маріо в кіно» 2023 року та його продовженні «Супер Маріо Галактика в кіно». Він також з’явився в нещодавно випущеному проєкті Forgotten Island.

Відзнаки та спадщина

Ерік Бауза народився в Онтаріо та мав філіппінське походження. В інтерв’ю NBC News у 2021 році він розповідав, що змалку був великим шанувальником Looney Tunes і в дитинстві наслідував голоси персонажів.

Упродовж 2022–2025 років Бауза здобув три премії Emmy за видатну роботу в озвученні в кількох телесеріалах. Голова Warner Bros. Television Group and US Networks Ченнінг Дангі заявила, що він продовжив спадщину таких майстрів озвучення, як Мел Бланк, а роботу з персонажами Looney Tunes вважав однією з найбільших честей у житті.

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