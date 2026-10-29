Актор Патрік Стюарт помер у віці 86 років — The Verge

У Лос-Анджелесі у віці 86 років помер актор Патрік Стюарт, відомий ролями капітана Жан-Люка Пікара у Star Trek та професора Ксав’єра у фільмах X-Men. Про смерть актора повідомляє The Verge з посиланням на допис в Instagram-акаунті Стюарта.

Повідомлення в Instagram

У дописі зазначено, що Стюарт помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі в середу після нетривалого перебігу хвороби Альцгеймера та деменції з тільцями Леві.

У повідомленні також відзначили голос актора та його роботи в різних жанрах. Автори допису згадали внесок Стюарта у франшизи Marvel і Star Trek, зокрема образи, пов’язані з кіновсесвітом Marvel та зорельотом Enterprise.

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Кар’єра актора

Патрік Стюарт народився 1940 року в Мірфілді, Йоркшир, Англія, та розпочав акторську кар’єру в театрі. Він зіграв капітана Жан-Люка Пікара в серіалі Star Trek: The Next Generation, який виходив у 1987–1994 роках.

Згодом Стюарт повертався до цього персонажа у стрічках Star Trek: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection і Star Trek: Nemesis. Також він виконував роль професора Ксав’єра в кількох фільмах X-Men. У 2010 році королева Єлизавета II посвятила актора в лицарі.

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