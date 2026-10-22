Актор Том Круз отримає нагороду AFI за життєві досягнення — Channel NewsAsia

Американський інститут кіномистецтва (AFI) відзначить актора Тома Круза нагородою за життєві досягнення. Церемонія вручення відбудеться у квітні в Голлівуді, США.

Відзнака AFI

Як повідомляє Channel NewsAsia, AFI щороку вручає цю нагороду з 1973 року. Серед її попередніх лауреатів — Бетт Девіс, Джин Келлі, Елізабет Тейлор і Том Генкс. Інститут є некомерційною організацією, що займається збереженням і популяризацією кіно.

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Оцінка роботи актора

Голова ради опікунів AFI, продюсерка Кетлін Кеннеді, заявила, що Круз як актор і продюсер демонструє надзвичайну відданість усьому, що робить. Вона також сказала, що особливо цінує його глибоку віру в кіно та здатність фільмів об’єднувати людей.

Том Круз тричі номінувався на премію «Оскар» за акторську роботу, а торік отримав почесний «Оскар» за внесок упродовж кар’єри. Серед його фільмів — «Ризикований бізнес», «Найкращий стрілець», «Джеррі Маґвайр», «Особлива думка», «Кілька хороших хлопців», «Людина дощу» та серія «Місія нездійсненна».

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