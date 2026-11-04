Акторка Дженна Ортега зізналася, чому відмовилася від перегляду власних фільмів

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Американська акторка Дженна Ортега, відома за серіалом «Венздей», розповіла, що не переглядає фільми за власної участі, не читає рецензій і не стежить за касовими зборами. Останнім часом вона також стала рідше користуватися соціальними мережами через велику кількість контенту, створеного штучним інтелектом.

За словами Ортеги, вона свідомо уникає відгуків про свої роботи, оскільки побоюється їхнього негативного впливу на психологічний стан. Акторка також не перевіряє показники касових зборів, навіть коли її команда надсилає їй відповідну інформацію.

“Це могло б довести мене до певного психозу”, – пояснила вона своє небажання читати рецензії.

Водночас акторка не хоче оцінювати успіх своїх проєктів винятково за фінансовими показниками.

“Я не хочу, щоб усе зводилося до цифр”, – зазначила Ортега.

Раніше вона користувалася соціальними мережами, щоб дізнаватися, як глядачі сприймають її фільми та наскільки активно їх обговорюють. Однак тепер дедалі менше часу проводить на цих платформах.

“Значна частина того, що зараз можна побачити в соцмережах, – це просто сміття, створене штучним інтелектом”, – заявила акторка.

Вона також вважає, що люди приділяють надто багато уваги власному образу в інтернеті.

Ортега пригадала, як нещодавно зламала телефон і вирішила кілька днів його не ремонтувати. За її словами, відсутність постійного доступу до соціальних мереж виявилася приємним досвідом.

“Якщо мені потрібно було кудись дістатися, наприклад на тренування, я дивилася карту на комп’ютері й запам’ятовувала вулиці. Якщо комусь потрібно було мене знайти, я казала: “Я буду в цьому кафе в такий-то час”. І це давало неймовірне відчуття свободи”, – розповіла вона.

Джерело: Variety.

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