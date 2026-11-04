Акторка Епплгейт знову проходить обстеження після помилкового діагнозу РС — Rolling Stone

Акторка Крістіна Епплгейт повідомила, що лікарі знову перевіряють можливі причини її симптомів після того, як діагноз розсіяного склерозу визнали помилковим. Про нові обстеження вона розповіла в епізоді подкасту MeSsy, який веде разом із Джеймі-Лінн Сіглер, повідомляє Rolling Stone.

Новий етап обстежень

За словами Епплгейт, вона повернулася «на початок» діагностики. Лікарі поступово перевіряють можливі захворювання, симптоми яких можуть нагадувати розсіяний склероз. Акторка назвала серед них ревматоїдний артрит, вовчак і хворобу Лайма.

Обстеження, за її словами, проводять поетапно. Епплгейт і далі має симптоми, однак пояснення їхньої причини лікарі наразі не мають.

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Підтримка спільноти

У розмові з гостем подкасту Джеком Осборном, який також має розсіяний склероз, акторка наголосила, що не припинить підтримувати людей із цим захворюванням. «Я ніколи не залишу цю спільноту. Ми знайшли так багато друзів на все життя, і я дуже дбаю про всіх, кого ми представляємо і кого представляю я», — сказала вона.

Минулого місяця Епплгейт назвала новину про помилковий діагноз шоком і сказала, що розгублена через відсутність пояснення свого стану. Через тиждень вона заявила, що й надалі виступатиме на захист людей із розсіяним склерозом і вважає себе частиною цієї спільноти.

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