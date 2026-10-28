Акторка Сьюзен Сент-Джеймс померла у віці 80 років — Asharq Al-Awsat

Акторка Сьюзен Сент-Джеймс, відома ролями в серіалах McMillan & Wife та Kate & Allie, померла у віці 80 років. Про це з посиланням на представника акторки повідомив журнал People, пише Asharq Al-Awsat. За даними видання, у Сент-Джеймс діагностували рак підшлункової залози.

Телевізійна кар’єра

Сьюзен Джейн Міллер народилася 14 серпня 1946 року в Лос-Анджелесі. У підлітковому віці вона працювала моделлю в Парижі, а в 20 років повернулася до Лос-Анджелеса й уклала семирічний контракт зі студією Universal Studios.

Телевізійний дебют акторки відбувся 1966 року у стрічці Fame is the Name of the Game. Згодом вона зіграла асистентку-дослідницю Пеггі Максвелл у серіалі The Name of the Game. За цю роль 1969 року Сент-Джеймс здобула премію «Еммі».

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Найбільшу популярність їй принесла роль Саллі Макміллан у кримінальному серіалі McMillan & Wife, де її партнером був Рок Гадсон. Серіал виходив у 1971–1976 роках, а акторка отримала три номінації на «Еммі» за цю роль. Пізніше вона виконала роль Кейт у ситкомі CBS Kate & Allie, який транслювали у 1984–1989 роках. За цю роботу її ще двічі номінували на «Еммі».

Родина та пізні роки

1981 року, коли Сент-Джеймс була запрошеною ведучою Saturday Night Live, вона познайомилася з тодішнім виконавчим продюсером шоу Діком Еберсолом. Вони одружилися приблизно через шість тижнів після знайомства та мали трьох синів — Чарлі, Віллі й Тедді. Тедді загинув 2004 року у віці 14 років у катастрофі приватного літака.

Після завершення Kate & Allie акторка відійшла від постійної роботи на телебаченні, зосередившись на вихованні молодших дітей у Літчфілді, штат Коннектикут. Вона час від часу з’являлася в серіалах The Drew Carey Show, Law & Order: Special Victims Unit і Suits, а також підтримувала Special Olympics як волонтерка та членкиня ради директорів організації.

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