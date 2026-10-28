Апеляційний суд Каліфорнії залишив у силі вирок Денні Мастерсону — The Guardian

Апеляційний суд Каліфорнії у США відхилив скаргу актора Денні Мастерсона, залишивши чинним його вирок — 30 років ув’язнення за двома епізодами зґвалтування. Про це повідомляє The Guardian.

Мастерсон, відомий за серіалом That ’70s Show, у 2023 році був визнаний винним у зґвалтуванні двох жінок у 2003 році. Третє обвинувачення, пов’язане із заявою ще однієї жінки про зґвалтування у 2001 році, було скасоване.

Аргументи захисту відхилили

Актор наполягав, що статеві контакти з усіма трьома жінками відбувалися за взаємною згодою. У грудні він подав апеляцію, ставлячи під сумнів достовірність свідчень заявниць та заявляючи, що не отримав справедливого судового розгляду.

Захист також стверджував, що суддя Вищого суду Лос-Анджелеса Чарлейн Ф. Олмедо була упереджена щодо саєнтології. Однак колегія з трьох суддів в 89-сторінковому рішенні дійшла висновку, що висловлювання судді під час процесу не свідчили про ворожість або відхід від нейтральності стосовно саєнтології.

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Свідчення про саєнтологію

Прокурори під час розгляду справи заявляли, що Мастерсон, який був помітним саєнтологом, використовував свій статус у церкві, аби уникнути відповідальності. Усі троє заявниць також належали до цієї релігійної організації на час описаних подій.

Дві жінки свідчили, що після звернення до представників церкви їм казали, що вони не були зґвалтовані, проводили з ними так звані етичні програми, які вони порівнювали з неодноразовими допитами, та застерігали від звернення до поліції. Суд дозволив колишній саєнтологині Клер Гедлі надати експертні свідчення про практики церкви.

Адвокати Мастерсона назвали рішення невдалим і заявили Variety, що звертатимуться до Верховного суду Каліфорнії. Церква саєнтології після вироку 2023 року заявляла, що свідчення й описи її переконань під час процесу були неправдивими, а сама організація не має політики, яка забороняє або відмовляє членів повідомляти правоохоронцям про злочини.

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