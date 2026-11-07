Батька Меган Маркл звільнили під заставу у справі про дитячу порнографію

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Томас Маркл-старший, батько герцогині Сассекської Меган Маркл, вийшов на свободу під заставу після затримання у межах кримінального провадження. Про це повідомляють ЗМІ.

«Його охоронців помітили під час патрулювання будинку для людей похилого віку Maravida Senior Living у Лейкленді, штат Флорида, після того, як Томаса Маркла-старшого звільнили під заставу після арешту у справі щодо зберігання дитячої порнографії», — йдеться у повідомленні.

Видання Page Six додає, що Томаса Маркла-старшого не бачили, відколи його повернули до закладу для людей похилого віку, де він зараз мешкає.

Раніше батька Меган Маркл затримали у Флориді у справі про зображення насильства над дітьми.

Меган Маркл попрощалася з батьком після ампутації ноги.

Нагадаємо, батько Меган Маркл відкинув звинувачення сина у зберіганні заборонених матеріалів.

Меган Маркл заявила, що глибоко засмучена звинуваченнями на адресу свого батька Томаса Маркла.

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