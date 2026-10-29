Біля штаб-квартири компанії Hybe в районі Йонсан у Сеулі, Південна Корея, з’явилися протестні вантажівки через участь танцюристів у виступах K-pop-гурту Seventeen. Як повідомляє Korea Herald, за даними місцевих повідомлень, вантажівки надіслали фанати гурту, які вважають, що танцюристи нібито затьмарюють його учасників на сцені.

Вимоги до агентства

На фото й відео, що поширюються у соцмережах, видно написи з вимогою до агентства прибрати танцюристів із виступів Seventeen. Автори протесту заявляють, що глядачі купують квитки на концерти, аби побачити учасників гурту, а не танцюристів, які супроводжують номери.

Критика в соцмережах також стосується костюмів, зачісок, хореографії та взаємодії танцюристів з учасниками Seventeen. Частина фанатів нарікає, що яскравий одяг і кольорове волосся відвертають увагу від артистів, а танцюристи часом перекривають їх глядачам на сцені.

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Суперечка про роль танцюристів

Водночас інші користувачі соцмереж назвали протест надмірним. Вони зазначають, що танцюристи є важливою частиною масштабних постановок Seventeen, зокрема групової хореографії пісні Super.

У Південній Кореї суспільне сприйняття професійних танцюристів змінилося після популярності танцювального шоу Mnet Street Woman Fighter, яке вийшло у 2021 році. Шоу допомогло професійним танцюристам здобути ширшу впізнаваність поза роллю виконавців, які супроводжують артистів. Зокрема, лідерка танцювальної команди La Chica Габі стала відомою завдяки телевізійним розважальним програмам, а учасниця шоу Емма у 2024 році дебютувала в дівочому гурті Badvillain як реперка та головна танцюристка.

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