Біллі Джоел повідомив, що йому заборонили керувати авто — Rolling Stone

Біллі Джоел повідомив, що нині йому не дозволяють керувати автомобілем. Про це музикант розповів The Hollywood Reporter, повідомляє Rolling Stone.

Відповідаючи на запитання про можливе повернення на сцену, Джоел сказав, що перед цим має пройти серію тестів. За його словами, невролог пояснив йому, що кожен виступ для нього подібний до струсу мозку.

Скасовані виступи

Минулого року Джоел відійшов від концертних виступів після діагностування гідроцефалії нормального тиску та скасував запланований на 2025–2026 роки тур. У заяві на сайті музиканта тоді зазначали, що його стан погіршився через нещодавні концерти, що спричинило проблеми зі слухом, зором і рівновагою.

У тій самій заяві повідомлялося, що співак проходив фізіотерапію за вказівками лікарів. Минулого місяця під час розмови зі слухачами SiriusXM Джоел закликав шанувальників не хвилюватися за нього. Він сказав, що почувається добре, хоча має проблеми з рівновагою та частково втратив слух.

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Музикант також припустив, що на слух могли вплинути його вік, рок-н-рольний спосіб життя та гучний звук під час виступів.

Продаж колекції мотоциклів

Джоел готується продати на аукціоні понад 70 вінтажних мотоциклів зі своєї колекції. Торги заплановані на 20 і 21 листопада. Він збирав і реставрував старі мотоцикли десятиліттями.

Протягом 15 років Джоел утримував на Лонг-Айленді майстерню 20th Century Cycles для зберігання й обслуговування мотоциклів. Вона також працювала як безплатний музей, де демонстрували його колекцію, але закрилася у 2025 році.

Співак пояснив продаж віком і тим, що вже не може їздити так часто, як раніше. За його словами, через стан здоров’я керування мотоциклом стало для нього менш певним, тому він вирішив виставити значну частину колекції на аукціон.

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