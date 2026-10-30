Blackpink отримали орден Окгван і стали першою жіночою K-pop-групою — Korea Herald

Південнокорейський гурт Blackpink став першою жіночою K-pop-групою, відзначеною орденом культурних заслуг Окгван. Нагороду вручили в Сеулі під час 17-ї церемонії Korea Popular Culture and Arts Awards.

Державне визнання

Церемонію організувало Міністерство культури, спорту і туризму Південної Кореї. За даними Korea Herald, відзнака є найвищим урядовим визнанням культурних досягнень у країні.

Учасниці Blackpink через свій лейбл подякували всім, хто їх підтримував, зокрема шанувальникам. Вони також заявили, що й надалі прагнутимуть втішати та зворушувати слухачів своєю музикою.

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Рекорди гурту

Blackpink існує десять років і за цей час встановив низку рекордів. Другий студійний альбом гурту Born Pink став першим альбомом артистки з Азії, який одночасно очолив Billboard 200 та британський Official Albums Chart.

YouTube-канал Blackpink першим серед музикантів набрав 100 мільйонів підписників. Третій мініальбом Deadline встановив рекорд продажів за перший тиждень серед жіночих K-pop-груп — 1,77 мільйона примірників.

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