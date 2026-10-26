Боб Ділан у Бремені вперше з 2014 року виконав Million Miles — Rolling Stone

Боб Ділан 25 жовтня на концерті в OVB Arena у Бремені, Німеччина, вперше з 2014 року виконав «Million Miles» — композицію з альбому Time Out of Mind. Про це повідомляє Rolling Stone.

Повернення пісні до сетлиста

«Million Miles» прозвучала наприкінці виступу в межах європейського туру Lights of Autumn. Відеозапису з концерту немає, оскільки глядачі мають тримати телефони у спеціальних чохлах протягом шоу. Водночас у мережі з’явився якісний аудіозапис із зали.

На концерті в Бремені Ділан також представив нове аранжування «Trying to Get to Heaven» — ще однієї композиції з Time Out of Mind. Видання зазначає, що ця версія нагадує «One More Cup of Coffee» з альбому Desire 1976 року. За два дні до цього музиканти виконували «Trying to Get to Heaven» у Фленсбурзі, але в іншому аранжуванні.

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Європейський тур і склад гурту

Тур Lights of Autumn стартував 19 жовтня в Осло. Того вечора Ділан уперше виконав кавери «Louisiana 1927» Ренді Ньюмана та «Dublin Blues» Гая Кларка, а також повернув до програми «Crash on the Levee (Down in the Flood)», яку не грав із 2005 року. У сетлисті також з’явилася «Tangled Up In Blue» — уперше з 2018 року; до неї Ділан додав два нові куплети та виконав на фортепіано з мінімальним акомпанементом.

Після першого концерту туру кавери Ньюмана й Кларка, як і «Crash on the Levee (Down in the Flood)», зникли з програми. Натомість нова версія «Tangled Up In Blue» залишилася в сетлисті, а Ділан також повернув «Girl From The North Country».

На європейських концертах у складі гурту дебютував гітарист Майк Сіл. Наразі він ділить гітарні партії з Джоелом Патерсоном.

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