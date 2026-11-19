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У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму «Подальші пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), головну роль у якому виконав Бред Пітт. На червоній доріжці актор позував разом із колегами по стрічці. Спочатку до нього приєдналася Елізабет Дебікі, а згодом – Скотт Каан і Карла Гуджино.

Для виходу на публіку Пітт обрав темно-синій светр із круглим вирізом, широкі темні штани зі шкіряним поясом і довге двобортне пальто. Образ він доповнив шкіряними черевиками, тонким золотим ланцюжком та окулярами з тонованими лінзами.

Дебікі сяяла у чорній сукні максі з відвертим декольте, яке сягало пупка, з весняної колекції Francesco Murano 2027. Акторка одягла її на голе тіло. Тканина м’яко драпувалася на ліфі, а численні призбирані складки підкреслювали талію і стегна. Спідниця розширювалася донизу й переходила у шлейф.

Елізабет доповнила образ сріблястим браслетом на руці. Вона зробила укладання з м’якими локонами і ніжний макіяж.

Карла Гуджино позувала в яскраво-помаранчевій сукні, розшитій бісером, з двома краплеподібними вирізами і шлейфом. Скотт Каан обрав блакитний костюм із легким блиском, коричневу майку й лофери з металевими деталями.

Про фільм

У новій стрічці Бред Пітт повернувся до ролі Кліффа Бута — героя «Одного разу в… Голлівуді». Режисером став Девід Фінчер, а сценарій написав Квентін Тарантіно. Події розгортаються в Лос-Анджелесі 1977 року, за вісім років після історії попереднього фільму.

Бут підробляє барменом і кіномеханіком, а також береться залагоджувати делікатні проблеми представників Голлівуду. Одного разу до нього звертається агентка Карен Кросбі, яку зіграла Елізабет Дебікі. Вона представляє інтереси телевізійної зірки Чарлі Пітерса у виконанні Скотта Каана. Карла Гуджино втілила його дружину Тоні. Знайомство з цим колом людей втягує Кліффа у кримінальну історію, сповнену амбіцій і небезпек.

Нагадаємо, що Відео: Бред Пітт та Інес де Рамон разом відвідали прем'єру фільму в Лос-Анджелесі.

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