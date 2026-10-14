Дашу Астаф'єву розкритикували через Радіодиктант, але є важливий нюанс

Астаф'єва розвиває UnderBooks — застосунок з українськими аудіокнижками, у якому сама начитує твори, пише 24 Канал.

UnderBooks з'явився у 2023 році. Це платформа, яка допомагає популяризувати українську літературу в аудіоформаті.

Астаф'єва тут не просто відома людина, чиє ім'я привертає увагу до проєкту, — вона сама озвучує книжки. Начитування літератури — це не просто вміння красиво говорити. Треба відчувати текст, працювати з інтонацією та утримувати увагу слухача.

Саме тому досвід Даші з аудіокнижками варто враховувати, коли йдеться про її участь у подіях, присвячених українській мові.

Коли відомих людей залучають до культурних подій, завжди знайдуться ті, кому їхній вибір не сподобається. Астаф'єва теж стикається з критикою, а її минулий сценічний образ для декого досі важливіший за те, чим вона займається тепер.

Радіодиктант національної єдності — не конкурс на найсерйознішу біографію чи найвідповідніший для когось імідж. Це подія, яка об'єднує людей навколо української мови. Популяризація книжок, робота з текстами та озвучування української літератури цілком відповідають цій меті.

Поки критики сперечаються про те, хто має право долучатися до мовних ініціатив, Астаф'єва продовжує працювати з українською літературою. Її UnderBooks — приклад того, як популярність можна використати, щоб привернути увагу до книжок.

Джерело: 24 Канал

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