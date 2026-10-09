Донька Кейт Бекінсейл уперше за чотири роки з’явилася на червоній доріжці

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27-річна Лілі Мо Шин, донька акторів Кейт Бекінсейл і Майкла Шина, вперше за чотири роки з’явилася на червоній доріжці. Дівчина, яка продовжує акторську справу своїх батьків, відвідала прем’єру нової екранізації роману Джейн Остін «Розум і почуття» в Лос-Анджелесі.

Для виходу на публіку акторка обрала молочну шовкову сукню-бюстьє з відкритими плечима та приталеним ліфом. Завищена лінія талії нагадувала про моду епохи Регентства, завдяки чому образ гармонійно доповнив атмосферу екранізації твору Джейн Остін.

Образ Лілі доповнили чорні туфлі Maison Margiela Tabi з характерним розділеним носком, невеликі сережки-кільця та золотий браслет. Акторка зібрала волосся у пучок, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Цей вихід став першою появою Лілі Мо на червоній доріжці за чотири роки.

Лілі пішла слідами своїх знаменитих батьків і будує акторську кар’єру. Вона вже знімалася разом із матір’ю у фільмах «Інший світ: Еволюція» та «Все гаразд», а також зіграла у фільмі «Нестерпний тягар величезного таланту» разом із Ніколасом Кейджем і Педро Паскалем.

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