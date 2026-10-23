Дует актора Раяна Ґослінґа випустить нову музику 27 жовтня — Rolling Stone

Інді-дует Dead Man’s Bones, до якого входять актор Раян Ґослінґ і музикант Зак Шилдс, анонсував повернення з новою музикою. Реліз має вийти 27 жовтня, повідомляє Rolling Stone.

Анонс у соцмережах

Партнерка Ґослінґа Єва Мендес напередодні натякала в соціальних мережах на нову музику Dead Man’s Bones. У відео з гелловінською музикою та дитячими голосами повідомили, що нова музика вийде 27 жовтня.

Дебютний однойменний альбом Dead Man’s Bones вийшов у 2009 році. Він був створений у співпраці з дитячим хором консерваторії Silverlake. Після виходу платівки та нетривалого туру дует припинив активність.

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Дитячий хор у музиці дуету

У 2009 році Rolling Stone описував звучання гурту як поєднання Arcade Fire, Тома Вейтса, персонажів «Вулиці Сезам» і мюзиклу Курта Вайля. Серед джерел натхнення Dead Man’s Bones видання називало атракціон Haunted Mansion від Disney та альбом Innocence and Despair проєкту Langley Schools Music Project.

Шилдс раніше розповідав, що спершу всі вокальні партії писали для дитячого хору. Проте під час підготовки матеріалу він і Ґослінґ почали співати самі та вирішили зробити проєкт дуетом за участю хору. У 2021 році співачка Cat Power записала кавер на композицію Dead Man’s Bones Pa Pa Power.

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