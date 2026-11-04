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У грудні на платформі Apple TV очікується прем’єра документального серіалу з чотирьох епізодів про Джастіна Тімберлейка. У ньому співак поділиться подробицями свого життя та прокоментує події, які свого часу привернули значну увагу громадськості.

За інформацією одного з джерел видання, у проєкті також з’явиться Джанет Джексон. Вона розповість про скандальний інцидент із костюмом під час їхнього спільного виступу на Супербоулі у 2004 році. Ще одне джерело повідомляє, що Тімберлейк прокоментує деякі нещодавні заяви своєї колишньої дівчини Брітні Спірс.

Режисером документального серіалу став Фішер Стівенс.

Тімберлейк співпрацює з Apple TV ще з 2021 року, коли зіграв головну роль в оригінальному фільмі платформи “Палмер”.

Новина про документальний серіал з’явилася в період, коли Тімберлейк майже не з’являється на публіці. Минулого місяця він виступив як запрошений артист на концерті Jay-Z у Парижі, однак загалом залишався поза увагою громадськості після завершення свого світового туру “Forget Tomorrow”.

Гастролі були присвячені його останньому альбому “Everything I Thought It Was”, який вийшов у березні 2024 року.

У липні 2025 року співак повідомив, що в нього діагностували хворобу Лайма, яка вплинула на деякі його виступи під час туру.

Шанувальники помічали, що під час міжнародної частини гастролей Тімберлейк виглядав млявим і менш енергійним, ніж зазвичай. Сам артист припустив, що це було пов’язано з ураженням нервової системи та втомою, спричиненими хворобою Лайма.

“Я боровся з певними проблемами зі здоров’ям, і мені діагностували хворобу Лайма. Я розповідаю про це не для того, щоб ви мене жаліли, а щоб пояснити, з чим мені доводилося стикатися за лаштунками”, – написав він.

“Якщо ви самі пережили цю хворобу або знаєте когось, хто з нею зіткнувся, то розумієте: життя з нею може бути виснажливим як фізично, так і психологічно”, – додав співак.

Тур, який завершився в липні 2025 року, також ускладнила судова справа Тімберлейка, пов’язана з керуванням автомобілем у нетверезому стані.

У червні 2024 року поліція зупинила артиста в Саг-Гарборі, штат Нью-Йорк, після того, як він проїхав повз знак STOP без зупинки та виїхав за межі своєї смуги руху. Інцидент стався незадовго до початку гастролей.

Джерело: Variety.

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