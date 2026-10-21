Джихьо залишила JYP Entertainment після 21 року в агентстві — Channel NewsAsia

Лідерка K-pop гурту Twice Джихьо 21 жовтня оголосила про відхід із південнокорейського агентства JYP Entertainment після 21 року в компанії. 29-річна співачка, справжнє ім’я якої Пак Джі Хьо, також повідомила про створення власного агентства Emithaus, повідомляє Channel NewsAsia.

Завершення роботи з JYP

У дописі в Instagram Джихьо зазначила, що завершує свій шлях із JYP, який розпочався ще в дитинстві. За її словами, за ці роки були як хороші, так і складні дні, однак увесь цей досвід сформував її як людину. Співачка подякувала працівникам агентства за підтримку та допомогу в професійному зростанні.

Вона пояснила, що незалежність для неї означає не підбиття підсумків минулого, а вибір того, як жити й працювати надалі. Джихьо додала, що в нових умовах ухвалюватиме рішення з більшою уважністю та відповідальністю.

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Діяльність у Twice

Джихьо наголосила, що її відхід із JYP Entertainment не означає розставання з Twice. Вона назвала гурт незамінною та важливою частиною свого життя і висловила сподівання надалі виступати на одній сцені з іншими учасницями.

Співачка приєдналася до JYP Entertainment у восьмирічному віці та близько десяти років була стажеркою до дебюту Twice у 2015 році. Її рішення стало черговим подібним кроком серед учасниць гурту: Чонйон перейшла до Varo Entertainment, де планує розвивати акторську кар’єру, а Чейон працює над проєктом Lil Fantasy.

Статус індивідуальних контрактів інших шести учасниць Twice — Наєн, Момо, Сани, Міни, Дахьон і Цзуюй — поки не розкрито.

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