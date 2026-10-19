Джон Стюарт вестиме The Daily Show до кінця 2028 року — Rolling Stone

Ведучий Джон Стюарт продовжить вести The Daily Show на Comedy Central щопонеділка до грудня 2028 року. Про це повідомляє Rolling Stone.

Повернення у 2024 році

Стюарт повернувся до програми на початку 2024 року напередодні осінніх виборів того року. Спершу його участь планували лише на період виборчого циклу, однак минулого листопада він уже продовжив роботу ведучим до 2026 року.

Співголова та директор із контенту Skydance TV Джордж Чікс назвав Стюарта талантом покоління, а The Daily Show — одним із найвпливовіших телевізійних проєктів і важливою частиною Comedy Central. Він також заявив, що компанія рада продовжити партнерство зі Стюартом та його відзначеною нагородами новинною командою.

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Ведучі в інші дні

Стюарт приєднався до The Daily Show у 1999 році й вів програму до 2015-го. Після нього ведучим став Тревор Ноа, який залишив шоу у 2022 році. У 2023 році обов’язки ведучих менш як рік почергово виконували кореспонденти програми.

З вівторка до четверга ведучими й надалі по черзі будуть Ронні Чіенґ, Джош Джонсон, Джордан Клеппер, Майкл Коста, Дезі Лайдік, Трой Івата та Ґрейс Кульшенмідт. Шоу виходить на Comedy Central з понеділка до четверга о 23:00 за східним часом США, а наступного дня стає доступним на Paramount+.

Нагороди програми

Цього року The Daily Show отримало дві премії Creative Arts Emmy. Зокрема, Дезі Лайдік відзначили за видатне виконання ролі в короткому комедійному або драматичному серіалі за проєкт The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains.

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