Ефферсон просить суд зобов’язати Вандера відремонтувати будинок — Rolling Stone

У Лос-Анджелесі Кармен Ефферсон подала відповідь на позов співака Стіві Вандера, який домагається її виселення з трикімнатного будинку в Голлівудських пагорбах. Ефферсон просить суд зобов’язати Вандера провести ремонт у помешканні. За даними Rolling Stone, у позові Вандера стверджується, що вона проживала там без сплати оренди з 1988 року.

Скарги на стан помешкання

У поданій у вівторок судовій відповіді Ефферсон заявила про порушення гарантії придатності житла для проживання. За її твердженням, у будинку є вологі або протікаючі стеля й стіни, отвори у стінах, підлозі та килимовому покритті, пошкоджені віконні сітки й сантехніка, а також вогкість і пліснява.

Вона просить суд зобов’язати Вандера оплатити витрати на адвоката, провести ремонт і знизити щомісячну орендну плату до «розумної орендної вартості» до усунення недоліків. Ефферсон також стверджує, що платила оренду та/або надавала послуги чи іншу немонетарну компенсацію в обмін на право проживання у будинку.

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Позов про виселення

У позові Вандера, поданому 22 жовтня, зазначено, що сторони нібито усно домовилися про безоплатне проживання Ефферсон у будинку майже 40 років. Коли представникам співака потрібно було оглянути помешкання для поновлення страхування нерухомості, вони тричі намагалися потрапити до нього в липні, але Ефферсон, за твердженням позивача, не дозволила їм увійти.

У відповіді Ефферсон також заперечує право Вандера вимагати її виселення, стверджуючи, що він не є власником нерухомості й тому не має підстав для такого позову. Адвокат Вандера не надав коментаря Rolling Stone станом на середу.

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