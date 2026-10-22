Екс-працівник Емінема визнав провину в порушенні авторського права — Rolling Stone

У США колишній працівник репера Емінема Джозеф Стрейндж визнав провину у кримінальному порушенні авторського права, пов’язаному з продажем невипущеної музики виконавця. Як повідомляє Rolling Stone, 48-річний Стрейндж працював на Емінема в Детройті у 2007–2021 роках.

Визнання вини

Про визнання вини Стрейнджем оголосило Міністерство юстиції США. Він визнав провину у Східному окрузі Мічигану через 18 місяців після арешту. Спочатку Стрейнджу висунули обвинувачення у кримінальному порушенні авторського права та міжштатному перевезенні викраденого майна, однак він визнав провину лише за першим пунктом.

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Розслідування ФБР

Згідно з кримінальною скаргою, у січні 2025 року Емінем дізнався, що частина його невипущеної музики потрапила в інтернет і пропонувалася на продаж. Після звернення до ФБР слідчі встановили кількох людей, які придбали ці записи. Вони назвали Стрейнджа людиною, яка продавала музику.

Міністерство юстиції США оцінило вартість треків, що витекли в мережу, у 750 тисяч доларів. За даними відомства, доступ до них отримували понад вісім мільйонів разів. Вирок Стрейнджу мають оголосити 27 січня, йому загрожує до п’яти років ув’язнення. ФБР також відзначило співпрацю Mathers Music Studio під час розслідування.

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