Ексдружина Віталія Кличка розповіла, де зараз живуть і чим займаються їхні діти

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова розповіла про життя їхніх трьох дітей. Вона поділилася подробицями про синів і доньку, зокрема розповіла, де вони зараз мешкають та чим займаються.

У шлюбі у Віталія Кличка та Наталії Єгорової народилося троє дітей: донька Єлизавета та сини Єгор і Максим. Усі діти мера Києва мешкають за кордоном у різних країнах, однак підтримують зв’язок. «У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні – три окремі особистості. Але водночас між ними неймовірний зв'язок. Сьогодні вони живуть у трьох різних країнах, проте залишаються дуже близькими. Для мене це надзвичайно важливо. Я ніколи не ділила дітей, вони завжди росли разом. І я завжди намагалася донести до них, що сім'я – це найважливіше, а брати й сестри – це люди, які можуть залишитися твоїми найближчими друзями на все життя», – розповіла мати.



Як розповіла Наталія Єгорова, її 23-річна дочка Єлизавета Кличко вивчає психологію. Мати впевнена, що дочка стане професіоналом. Незабаром їй виповниться 24 роки, дівчина мешкає у Нідерландах.

Старший син експодружжя, 26-річний Єгор займається бізнесом та працює в трейдинговій компанії у Великій Британії.

Водночас молодший син Єгорової, 21-річний Максим Кличко, як і батько, обрав спорт та мешкає у США. «Він пішов шляхом батька у професійному спорті, грає в баскетбол за американський університет, а також за збірну України. Щодо того, хто більше схожий на мене, а хто – на Віталія, мені складно так розділяти. У кожному з них є щось і від мами, і від тата, але водночас кожен – абсолютно окрема особистість», – зауважила жінка.

Також ексдружина Кличка розповіла, як її діти ставляться до війни в Україні. За її словами, ця тема є обговорюваною в їхній родині. «Звичайно, ми говоримо про Україну і про війну. Це частина історії нашої родини, і вона не може залишатися осторонь їхнього життя. Але водночас для мене дуже важливо, щоб діти мали право жити власним життям, будувати його і мріяти про майбутнє. І, мабуть, одна з речей, якими я найбільше пишаюся як мама, – навіть не їхні досягнення, а те, наскільки сильно вони люблять одне одного. Для мене це величезне щастя», – сказала Єгорова.

Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року. У сім’ї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, у 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му – син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Нині Наталія Єгорова мешкає у Німеччині.

Про це повідомляється із посиланням на інтерв’ю Єгорової Oboz.ua.

Нагадаємо, що Віталій Кличко пояснив, чому його діти не воюють в Україні.



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