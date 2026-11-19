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Співачка Ріанна стала обличчям нової рекламної кампанії Dior Lady Dior 2027. В одному з роликів 38-річна артистка постала оголеною, прикривши тіло культовою сумкою бренду, та ніжно тримала на руках свою доньку Рокі Айріш.

27-секундне відео починається з великих планів облич матері та дитини. Згодом камера віддаляється, демонструючи образ Ріанни: її оголене тіло прикриває чорна стьобана сумка Lady Dior із золотистою фурнітурою.

Крім відео, рекламна кампанія містить серію фотографій співачки з донькою. На одному зі знімків вони позують в однакових чорних шкіряних куртках, на іншому Ріанна ніжно цілує малечу.

Для фотосесії артистка також обрала рожеву сумку Dior. Кадри зі зйомок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Ріанна накопичила 170 невиданих пісень за роки музичної паузи.

Ріанна зізналася, про які помилки минулого жалкує.

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