Гурт Раяна Ґослінґа випустив першу за 17 років пісню — Rolling Stone

Гурт Dead Man’s Bones, учасниками якого є Раян Ґослінґ і Зак Шилдс, представив сингл Lost in the Night. Це перша нова композиція колективу за 17 років, повідомляє Rolling Stone.

Кліп до синглу

Одночасно з піснею гурт випустив музичне відео за участю Ноа Джупа та Рейн Спенсер. За сюжетом кліпу пара виходить із кладовища та блукає містом уночі.

Продюсером Lost in the Night став давній співробітник Dead Man’s Bones Тім Андерсон. Він також працював над однойменним дебютним альбомом гурту, який вийшов 2009 року.

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Пошук звучання

Ґослінґ і Шилдс працювали в різних студіях Лос-Анджелеса, намагаючись знайти потрібне звучання. Зрештою вони знайшли його в більш лоуфайному просторі — сараї за межами міста, де встановили дві гітари, дві драм-машини та пару синтезаторів.

Минулого тижня повернення гурту анонсувала дружина Ґослінґа Єва Мендес. У публікаціях вона жартувала про спроби «викликати нову музику» від колективу, який тривалий час не випускав релізів. Згодом у спільному дописі Мендес і Dead Man’s Bones повідомили, що нова музика вийде 27 жовтня.

Dead Man’s Bones поки не розкрив інформації про новий альбом. Водночас в Instagram-дописі про сингл гурт пообіцяв, що незабаром буде більше матеріалів. Єдиний попередній альбом Dead Man’s Bones був записаний у співпраці з дитячим хором Silverlake Conservatory Children’s Choir.

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