Кав’ярня батька учасника BTS Джиміна в Пусані закриється за рік — Korea Herald

Кав’ярня ZM-illennial у Пусані, Південна Корея, якою керує батько учасника BTS Джиміна, оголосила, що припинить роботу через рік. Про це заклад повідомив 1 листопада у своєму офіційному Instagram, повідомляє Korea Herald.

Оголошення про закриття

У зверненні заклад зазначив, що від дня публікації до завершення його роботи залишилося 365 днів. Причину рішення про закриття кав’ярня не назвала.

Представники ZM-illennial подякували відвідувачам і шанувальникам за підтримку. Вони зазначили, що теплі привітання та щира підтримка людей, які приїздили здалеку, були для них великим щастям, а спільні моменти залишаться цінними спогадами.

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Місце для шанувальників BTS

Місцеві жителі також називають заклад «кав’ярнею Джиміна». Він став популярним місцем для фанатів BTS, які відвідують Пусан — рідне місто Джиміна та Чонґука.

У приміщенні виставлені сувеніри, пов’язані з BTS, художні роботи із зображенням Джиміна та подарунки від шанувальників. Відвідувачі можуть залишити записи у гостьовій книзі, придбати тематичні товари, а також, якщо пощастить, зустріти батька Джиміна та привітатися з ним.

У кав’ярні висловили сподівання, що наступні 365 днів стануть не лише відліком до закриття, а й часом для нових щасливих зустрічей і спогадів із відвідувачами.

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