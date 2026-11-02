Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися особливими осінніми світлинами

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Принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон поділилися добіркою яскравих моментів із перших двох місяців осені. Подружжя показало фотографії з офіційних заходів, публічних виходів і сімейного відпочинку.

Осінню ретроспективу вони опублікували на своїй офіційній сторінці в Instagram. Серед світлин є кадри з гала-вечора, а також зустрічі з голлівудським актором Томом Крузом.

«Осінній ретроспективний огляд. Дякуємо всім, хто був його частиною!» — підписали знімки принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Так, на кадрах пара разом відвідує лондонську прем'єру фільму Діггер із Томом Крузом у головній ролі. На червоній доріжці пара зустрілась з багатьма знаменитостями, зокрема — Девідом Бекхемом.

Також у ретроспективу потрапив кадр із гала-вечору на честь візиту султана Оману.

Серед знімків є і момент посвячення у лицарі, який проводить принц Вільям. А на одному з фото принцеса Кейт грає у хокей на траві.

«Який чудовий у вас вийшов сезон, з нетерпінням чекаю королівської зими», «Як гарно!», «Прекрасна сім'я», — пишуть під дописом коментатори.

Відео: Том Круз грубо порушив королівський протокол під час зустрічі з Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон несподівано продавала квитки на Вімблдон.

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