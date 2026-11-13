Кейт Міддлтон уперше поділилася подробицями лікування від раку

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон дала відверте інтерв’ю журналу Country Life, у якому розповіла про лікування онкологічного захворювання та свій шлях до одужання.

«Мені сказали, що будуть хороші дні та погані, що лікування потребуватиме часу. Це те саме за своєю природою. Це показує нам, що періоди відпочинку, роздумів та оновлення так само важливі, як і моменти зростання», – зауважила принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон також розповіла про те, яку роль відіграла природа в її відновленні. У березні 2024 року принцеса повідомила, що хворіє на рак, а у вересні завершила курс хіміотерапії. У січні 2025 року вона оголосила про ремісію та поступово почала повертатися до публічного життя й виконання королівських обов’язків.

«Природа дозволила мені знайти глибший зв’язок з моїм розумом, тілом і духом. Я думаю, це тому, що природа пропонує щось унікальне. Вона нічого від нас не вимагає. Вона не засуджує нас і не очікує від нас жодних результатів. Вона просто дозволяє нам бути. Це справді моє святилище і місце, куди я інстинктивно хотіла потрапити», – поділилася принцеса.

Міддлтон наголосила що, «якщо поглянути на природний світ, то він майже ніколи не перебуває в стані застою; а якщо й перебуває – то навряд чи це ознака здоров’я». «Розуміння цього справді допомогло мені, роздуми про те, як потік і рух можуть змінити щось у вас, чи то у вашому тілі, чи у вашому розумі, чи у ваших думках», – сказала вона.

«Люди завжди зверталися до природи. Чи то пляж, що дарує зцілення й відновлення; чи то сільська місцевість, де можна знайти спокій і по-новому поглянути на речі; чи то гори, де можна побути наодинці – люди здавна шукали розради в природному середовищі. Природа має надзвичайну відновлювальну силу, і її інтеграція в процес одужання є вкрай важливою. Відчуття зв’язку, надійні люди поруч і місця, де ви почуваєтеся спокійно, можуть бути надзвичайно важливими у складні часи», – підсумувала Кейт Міддлтон в інтервʼю Country Life.

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