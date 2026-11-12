Кейт Міддлтон відвідала лікарню в елегантному образі із сірого твіду та бургунді

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11 листопада принцеса Уельська Кейт Міддлтон побувала в лікарні Chase Community Hospital у місті Бордон. Для виходу дружина принца Вільяма обрала елегантний аутфіт із сірого твіду та акцентами у відтінку бургунді.

44-річна принцеса обрала для цього аутфіт в одному зі своїх улюблених кольорових поєднань: сірому та бургунді.

Її Високість вділа твідовий костюм від Bella Freud. Коштує він приблизно 1700 доларів.

Раніше Кейт Міддлтон з’явилася на публіці в образі у стилі сільський шик.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон несподівано продавала квитки на Вімблдон.

Раніше Принц Вільям вперше прокоментував стан здоров'я Кейт Міддлтон після раку.

Принцеса Кейт під час візиту до Шотландії представила пальто власного дизайну.

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