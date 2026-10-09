Кетрін Зета-Джонс вразила образом у Нью-Йорку з сумкою Chanel

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Голлівудську акторку Кетрін Зету-Джонс помітили папараці в Нью-Йорку у прозорій накидці та з сумкою Chanel. Зірка була в чудовому настрої й усміхнулася фотографам.

Кетрін Зету-Джонс папараці заскочили біля кінотеатру ABC у Нью-Йорку. Вона мала чудовий вигляд і, помітивши фотографів, усміхнулася та помахала їм рукою.

Акторка була одягнена в чорний топ і чорні розкльошені штани. Зверху вона одягла темно-шоколадну прозору накидку, яка ззаду була довгою і гарно розвівалися під час ходьби.

Лук Кетрін доповнила чорними прозорими туфлями на підборах і невеликою чорною стьобаною сумкою Chanel з короткою ручкою, золотистою фурнітурою та золотистим ланцюжком. Сумку вона тримала перед собою.

Зірка зробила зачіску з локонами та макіяж з пишними віями, рожевими рум’янами і коричневою помадою. Вуха вона прикрасила великими сережками, а руки — каблучками з камінням.

Джерело: ТСН

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