Кім Кардашян приміряла кольє Елізабет Тейлор вартістю понад $6 млн

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Американська телезірка та підприємиця Кім Кардашян з’явилася на фотосесії в Римі з легендарним смарагдовим кольє, яке раніше належало акторці Елізабет Тейлор. Вартість прикраси перевищує 6,1 млн доларів — її придбав ювелірний бренд Bulgari на аукціоні.

Кардашян завітала до бутика Bulgari, де їй дозволили приміряти коштовність і зробити фотосесію. Для виходу вона обрала білу обтислу сукню від Christian Cowan із глибоким декольте та доповнила образ діамантовими сережками.

Можливість приміряти історичну прикрасу організував стиліст зірки Лоу Роуч. За даними видання, кольє тимчасово надали Кім з нагоди її 46-річчя.

Прикраса має особливу історію. У 1962 році акторка отримала її в подарунок на 30-річчя від свого чоловіка Річарда Бертона. Центральний елемент кольє — колумбійський смарагд вагою 23,46 карата, оточений діамантами. Згодом ювелірний виріб придбав бренд Bulgari за 6 130 500 доларів.

Кардашян також поділилася враженнями від примірки у соцмережах. Вона зізналася, що захоплюється Елізабет Тейлор, зокрема її здатністю щиро любити, відстоювати тих, хто потребував підтримки, та залишатися собою.

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