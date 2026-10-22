У Лондоні, Велика Британія, відбувся концерт-триб’ют до 20-річчя альбому Back to Black Емі Вайнгаус. У ньому взяли участь Марк Ронсон, Джессі Рейєс, Корінн Бейлі Рей, Джорджа Сміт та інші артисти, повідомляє Rolling Stone.

Пісні з Back to Black

Концерт присвятили платівці Вайнгаус 2006 року, 20-річчя якої припадає на наступний тиждень. Виконавців супроводжували продюсери альбому Марк Ронсон і Салаам Ремі, а також Amy Winehouse Band — триб’ют-проєкт, який очолює басист і музичний директор співачки Дейл Девіс.

Учасники по черзі виконали всі 11 композицій із Back to Black. Корінн Бейлі Рей відкрила вечір титульною піснею. Саша Кібл виконала Just Friends, Ніа Сміт — Tears Dry on Their Own, а Скай Ньюман — Addicted. Єбба заспівала Love Is a Losing Game, Террі Вокер — Me and Mr. Jones, а Ліанн Ла Гавас виконала You Know I’m No Good.

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Фінал із Valerie

Після виступів Baby Rose, Джорджі Сміт і FLO Джессі Рейєс завершила частину програми, присвячену Back to Black, піснею Rehab. Roundhouse був останнім майданчиком, де Вайнгаус з’явилася перед смертю у липні 2011 року.

Наприкінці всі учасники концерту разом виконали Valerie — композицію гурту The Zutons, яку популяризувала Вайнгаус. Повну трансляцію ювілейного шоу BBC покаже пізніше цього місяця. Також у п’ятницю має вийти делюкс-видання Back to Black до 20-річчя альбому.

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