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Король Великої Британії Чарльз III, ймовірно, зв'язався з Меган Маркл після арешту її батька Томаса Маркла у США. Монарх міг висловити герцогині Сассекській співчуття, повідомила королівська експертка Дженні Бонд.

В інтерв'ю Sky News Бонд зазначила, що спілкування між Чарльзом, Гаррі та Меган зберігається, попри тривале відчуження між принцами Гаррі та Вільямом.

За словами експертки, наразі немає жодних ознак примирення королівських братів. Водночас вона вважає, що король підтримує добрі стосунки з обома синами та намагається зберігати зв'язок із родиною.

Бонд припустила, що після арешту Томаса Маркла Чарльз міг особисто висловити Меган підтримку. Водночас інформації про можливі зустрічі членів королівської родини немає. Експертка наголосила, що будь-які контакти, які можуть сприяти примиренню, мають залишатися приватними.

Томаса Маркла, батька Меган, заарештували у США за федеральним обвинуваченням у зберіганні матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми, пише mirror.

Нагадаємо, у Флориді федеральні агенти вранці 6 листопада затримали 82-річного Томаса Маркла, батька герцогині Сассекської Меган Маркл. Підозри стосуються ймовірного зберігання зображень сексуального насильства над дітьми.

Пізніше Томас Маркл-старший, батько герцогині Сассекської Меган Маркл, вийшов на свободу під заставу після затримання у межах кримінального провадження. Про це повідомляють ЗМІ.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту свого батька Томаса Маркла. Вранці 10 листопада вона разом із чоловіком, принцом Гаррі, прибула до Європейського парламенту в Брюсселі.

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