Легенда футболу Карлос Вальдеррама позбувся своєї знаменитої зачіски
Легендарний футболіст Карлос Вальдеррама здивував шанувальників кардинальною зміною зовнішності. Колумбієць позбувся свого знаменитого афро, яке стало його візитівкою. Через новий образ багато фанатів заявили, що тепер футболіста важко впізнати, а деякі навіть припустили, що фото могло бути створене за допомогою штучного інтелекту.
"Це, мабуть, штучний інтелект", — почали писати його фани у мережі.
Легенда футболу шокував своїх уболівальників, зголивши своє знамените золоте афро, яке він носив більше аніж три десятиліття. Культова зачіска гравця була своєрідним символом Чемпіонату світу з футболу 1990 року.
65-річний Карлос Вальдеррама показав свій новий образ у відео, опублікованому в соціальних мережах. Його партнерка, Ельвіра Редондо створювала йому нову зачіску. Натомість відомий півзахисник спостерігав з усмішкою, як зникають його фірмові кучері.
Перед стрижкою колишній капітан збірної Колумбії повідомив про важливий день.
"Люди мої, сьогодні той день", — написав він у мережі.
Натомість його кохана пожартувала, що тепер його називатимуть "лисим Вальдеррамою".
Колишній футболіст оглянув свою щойно поголену голову та заявив, що вона "виглядає добре".
Шокуюче перетворення викликало ажіотаж у соціальних мережах, а деякі шанувальники спочатку запідозрили, що відео було створено штучним інтелектом.
Про це пише Daily Star.
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