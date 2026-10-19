Легенда футболу Карлос Вальдеррама позбувся своєї знаменитої зачіски

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Легендарний футболіст Карлос Вальдеррама здивував шанувальників кардинальною зміною зовнішності. Колумбієць позбувся свого знаменитого афро, яке стало його візитівкою. Через новий образ багато фанатів заявили, що тепер футболіста важко впізнати, а деякі навіть припустили, що фото могло бути створене за допомогою штучного інтелекту.

"Це, мабуть, штучний інтелект", — почали писати його фани у мережі.

Легенда футболу шокував своїх уболівальників, зголивши своє знамените золоте афро, яке він носив більше аніж три десятиліття. Культова зачіска гравця була своєрідним символом Чемпіонату світу з футболу 1990 року.

65-річний Карлос Вальдеррама показав свій новий образ у відео, опублікованому в соціальних мережах. Його партнерка, Ельвіра Редондо створювала йому нову зачіску. Натомість відомий півзахисник спостерігав з усмішкою, як зникають його фірмові кучері.

Перед стрижкою колишній капітан збірної Колумбії повідомив про важливий день.

"Люди мої, сьогодні той день", — написав він у мережі.

Натомість його кохана пожартувала, що тепер його називатимуть "лисим Вальдеррамою".

Колишній футболіст оглянув свою щойно поголену голову та заявив, що вона "виглядає добре".

Шокуюче перетворення викликало ажіотаж у соціальних мережах, а деякі шанувальники спочатку запідозрили, що відео було створено штучним інтелектом.

Про це пише Daily Star.

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