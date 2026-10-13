Лена Данем поверне Girls на п’ять нових епізодів — Rolling Stone

Лена Данем підтвердила повернення серіалу Girls у форматі спеціального п’ятисерійного проєкту. Виробництво нових епізодів має розпочатися влітку 2027 року — через 10 років після виходу шостого, фінального сезону шоу, повідомляє Rolling Stone.

Повернення основного складу

Данем знову зіграє Ганну. До проєкту також повернуться Еллісон Вільямс у ролі Марні, Джемайма Керк у ролі Джесси, Зосія Мамет у ролі Шошанни та Ендрю Реннеллс у ролі Елайджі.

Усі п’ятеро взяли участь у тизері, який анонсує возз’єднання. Формально вони з’явилися в ньому у ролі самих себе, однак певною мірою грали своїх персонажів із серіалу.

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Данем напише й зніме епізоди

Авторка Girls Лена Данем напише сценарії та виступить режисеркою нових епізодів. Вона зазначила, що була готова повернутися до історії лише за наявності конкретного сюжету, який команда хотіла б розповісти. За її словами, їй знадобився час, щоб уявити, яким могло бути життя героїв у теперішньому часі.

Історія серіалу

Girls виходив на HBO протягом шести сезонів у 2012–2017 роках. Серіал отримав 19 номінацій на премію «Еммі» та здобув дві нагороди. Він також мав шість номінацій на «Золотий глобус» і переміг у двох категоріях, зокрема як найкращий телевізійний серіал у категорії мюзикл або комедія. Данем 2013 року відзначили за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі в цій самій категорії.

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