Майк Лав виступив сидячи з гастрольним складом The Beach Boys у США — Rolling Stone

11 жовтня 2026 року у США майже одночасно відбулися два концерти, пов’язані з The Beach Boys. Гастрольний склад гурту на чолі з Майком Лавом виступив у Ryman Auditorium у Нашвіллі, а Ел Джардін із Pet Sounds Band — у Cerritos Center for the Performing Arts у Серрітосі, штат Каліфорнія. Про це повідомляє Rolling Stone.

Виступ Майка Лава в Нашвіллі

Перед початком концерту актор Джон Стамос і син музиканта Браян Лав повідомили глядачам про слабкий стан здоров’я Лава. Після відкриття завіси він сидів у кріслі в центрі сцени. Другий концерт поспіль Лав не виконував головних вокальних партій: їх взяли на себе музиканти його гурту, тоді як він співав бек-вокал.

Лав сказав публіці, що має проблеми зі здоров’ям, однак хотів приїхати до Ryman Auditorium. У концерті також узяли участь гармоніст Міккі Рафаел, який давно грає з Віллі Нельсоном, і кантрі-дует LoCash. Виступ завершився піснею Fun, Fun, Fun, після чого Лав за допомогою колег підвівся, коли завіса опускалася.

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У листі до шанувальників, оприлюдненому за кілька годин до концерту, Стамос припустив, що виступ у Нашвіллі міг стати останнім для Лава з гуртом. Водночас у розкладі The Beach Boys залишаються концерти в Орландо 11 листопада, у Брістолі 13 листопада та в Еноху, провінція Альберта, у травні 2027 року.

Гості на концерті Ела Джардіна

У Серрітосі до Джардіна та Pet Sounds Band долучилися гітарист Девід Маркс і Брюс Джонстон, який у лютому залишив гастрольний склад Лава після шести десятиліть роботи. Джонстон і Джардін уперше за понад десять років виступили разом.

Маркс зіграв у кількох композиціях, зокрема Surfin’ Safari та I Get Around. Джонстон приєднався до виконання Do You Wanna Dance? і You’re So Good to Me. Під час концерту також повністю прозвучав альбом The Beach Boys Love You 1977 року. До виконання Let’s Put Our Hearts Together долучилася Мерилін Вілсон, а пісня It’s a Beautiful Day 1979 року, за даними Rolling Stone, уперше прозвучала на концерті у виконанні когось з учасників The Beach Boys. У фіналі разом із Джардіном, Марксом і Джонстоном виступили Дін Торренс та Карні Вілсон.

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