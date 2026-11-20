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Американська співачка й акторка Майлі Сайрус, імовірно, незабаром вийде заміж. За даними ЗМІ, 33-річна артистка та її обранець, 28-річний музикант і актор Макс Морандо, планують зіграти весілля вже найближчими вихідними — 21–22 листопада.

Водночас подробиці майбутньої церемонії наразі не розголошують.

Джерела розповіли, що подія відбудеться в Південній Каліфорнії. Але якою буде церемонія та святкуванння, досі невідомо.

Цікаво, що Сайрус нещодавно могла дати нашувальникам натяк, що виходить заміж. Виступаючи в жовтні на одному з концертних майданчиків у Голлівуді, вона під руку вивела до себе на сцену Морандо, перш ніж виконати пісню "Let's Get Married" ("Давай одружимося").





Про це стало відомо TMZ.

Майлі Сайрус вперше підтвердила стосунки з відомим музикантом.

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