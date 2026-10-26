Меган Маркл попрощалася з батьком після ампутації ноги — People

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Меган Маркл, дружина принца Гаррі, написала батькові Томасу Марклу прощального листа після ампутації його ноги в грудні минулого року. За наявною інформацією, на той момент герцогиня Сассекська вже знала про ймовірні протиправні дії батька, які нині розслідують федеральні органи.

Після операції із ампутації ноги Меган таки зв'язалася зі своїм татом після довгих років мовчання — вона відправила йому листа, у якому, як стверджується, йшлося, що вона знає про «що батько знущався над неповнолітніми дівчатами».

Зокрема, герцогиня Сассекська нібито доручила персоналу лікарні принести листа до його ліжка та дати йому спеціальну форму на підпис про те, що він отримав його та прочитав. У ньому Меган нібито заявила, що ніколи в житті не дозволить йому зустрітися з її дітьми — 7-річним Арчі та 5-річною Лілібет. Також у листі вона зазначила, що це остання її комунікація з Томасом.

Крім того, за даними видання People, Меган прямо зізналася у ньому про те, що знає про злочини свого батька і повідомила про свої підозри над неповнолітніми владі.

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