Меган Маркл розповіла про стосунки з батьком на тлі скандальних звинувачень

Меган Маркл заявила, що глибоко засмучена звинуваченнями на адресу свого батька Томаса Маркла. Поліція розслідує справу щодо можливого зберігання ним зображень сексуального насильства над дітьми.

Як повідомляє The Sun, Томас Маркл, який мешкає на Філіппінах, імовірно, зберігав велику колекцію незаконних зображень. Їх, за даними видання, виявив його син Томас Маркл-молодший, після чого звернувся до поліції із заявою на батька.

Ось що заявила герцогиня Сассекська, коли ця інформація набула публічного характеру.

«Я глибоко засмучена новинами, які стали відомі за останні 24 години, і мої думки з будь-якими дітьми, яким могла бути заподіяна шкода. 2018 року був направлений лист до столичної поліції та служби охорони членів королівської родини. Згодом цей лист був переданий мені.

У ньому були тривожні та обурливі звинувачення на адресу мого батька, і мене запевнили, що вони розслідуються.

Сподіваюся, тепер зрозуміло, що попри спотворення інформації деякими ЗМІ протягом багатьох років будь-яке дистанціювання від мого батька та моє рішення не дозволяти йому спілкуватися з нашими дітьми було продиктоване однією причиною: захистити їх. Я вірила, що влада робить так само щодо інших родин.

Хоча масштаби того, що тепер стало відомо, жахають сильніше, ніж можна собі уявити, я щиро сподіваюся, що справедливість переможе повною мірою і пріоритетом залишаться безпека та захист невинних дітей», — сказала Меган Маркл.

Столична поліція наразі не підтвердила, чи видала вона Меган листа чи що саме було написано в документі.

Тим часом Томас Маркл-старший категорично заперечує збереження зображень дитячого сексуального характеру, називаючи звинувачення «мерзенною брехнею», пише express.

Батько Меган заявив, що твердження його сина, Томаса-молодшого, про те, що він скачав величезну кількість зображень із дитячою порнографією на комп’ютери та мобільні телефони, — «повна нісенітниця».

В інтерв’ю Daily Mail, яке він дав з реабілітаційного центру у Флориді, Маркл-старший сказав: «Я шокований, мені боляче і я дуже засмучений тим, що мій син висуває проти мене ці звинувачення. Я ніколи не зміг би зробити те, в чому мене звинувачують. Це найжахливіше звинувачення, яке лише можна висунути проти мене. Це повна нісенітниця. Просто купа брехні. Це огидно. Я гадки не маю, чому Том намагається знищити мене цією брехнею».

Син містера Маркла розповів поліції, що виявив «сотні, якщо не тисячі» зображень із дитячою сексуальною експлуатацією у чотирьох великих коробках у будинку свого батька в місті Себу, повідомляє газета.

Про це повідомляє The Sun.

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