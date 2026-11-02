Megan Thee Stallion вразила костюмом на Гелловін

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Американська реперка Megan Thee Stallion з'явилася на щорічному святкуванні Hottieween у Лас-Вегасі в масштабному костюмі, над яким працювали 23 майстри понад 700 годин. Образ у чорно-помаранчево-білій гамі розробили дизайнери Cirque du Soleil спеціально для артистки.

Цьогорічна вечірка відбулася під назвою «Thee Circus is Coming», а її головною особливістю став костюм, натхненний виставами Cirque du Soleil. За словами дизайнера Міодрага «Міо» Губериніча, команда поєднала елементи культових сценічних образів цирку з фантазійною естетикою, притаманною самій Megan Thee Stallion.

Для створення вбрання використали понад 45 метрів тканини. Центральним елементом стала об'ємна спідниця у формі гарбуза, прикрашена обличчями блазнів. Вона складалася з 12 панелей заввишки майже 1,8 метра кожна. Для її виготовлення знадобилося понад 37 квадратних метрів спеціально надрукованого та розписаного вручну матеріалу.

На спідниці розмістили 13 об'ємних декоративних елементів, надрукованих на 3D-принтері. Понад 50 магнітів дозволяли розділяти конструкцію на чотири частини. Окремою деталлю став рукав, створений зі 120 індивідуально викроєних елементів.

Костюм також передбачав можливість трансформації протягом вечора: артистка могла поступово знімати окремі частини вбрання, щоб перейти від ефектного виходу на вечірку до більш зручного образу для танців. Сама співачка попросила дизайнерів зробити костюм відвертішим і відкрити більше шкіри.

Креативний директор Cirque du Soleil Габріель Дюбе-Дюпюї розповів, що перший макет настільки сподобався Megan, що під час примірки в Нью-Йорку вона одразу почала фотографуватися та знімати себе на відео.

Megan Thee Stallion започаткувала святкування Hottieween у 2019 році. За цей час тематичні заходи проходили в Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі, Атланті, Чикаго та її рідному Г'юстоні. Раніше артистка перевтілювалася, зокрема, у персонажів фільмів «Аліса в Країні чудес» Тіма Бертона, «Повсталий з пекла» та «Гремліни 2», а також в аніме-героїню Мірко.

Частину коштів, отриманих від цьогорічного Hottieween, спрямують до благодійного фонду Pete & Thomas Foundation, заснованого співачкою.

Джерело: CNN

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