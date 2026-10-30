My Chemical Romance представили короткометражний фільм із Біллі Айліш — Rolling Stone

Гурт My Chemical Romance спільно з художницею Лорен Цай представив короткометражний фільм Prelude to The End, у якому звучать голоси Біллі Айліш, Фібі Бріджерс, Хідео Коджіми та Джона Сі Макгінлі. Стрічка продовжує історію персонажки Астрід із попередньої роботи Цай The Dying World Part One: Forgetting, повідомляє Rolling Stone.

Музика з The Black Parade

Саундтреком до фільму стала композиція The End — перша пісня з альбому My Chemical Romance The Black Parade. Роботу представили після виходу ювілейного видання The Black Parade (20th Anniversary). Покази Prelude to The End заплановані перед фінальними концертами п’ятиденного виступу гурту в Hollywood Bowl 30 і 31 жовтня.

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Історія Астрід

У центрі сюжету — Астрід, яка мандрує незвичною школою-інтернатом Нової Англії, заповненою сміттям. Представники адміністрації закладу кидають її улюблений альбом для ескізів у жолоб, після чого героїня вирушає за ним до світу забутих ідей. Там вона зустрічає подругу, яка вже з’являлася у фільмі The Dying World Part One: Forgetting.

Лорен Цай озвучила Астрід, Біллі Айліш — її подругу, а Фібі Бріджерс — сестру героїні. Хідео Коджіма озвучив Учителя, а Джон Сі Макгінлі — Декана. У стрічці також використано живий запис Flying River, Violin Concerto Паскаля Дюсапена у виконанні Utopia Orchestra у Fondation Louis Vuitton під орудою Джузеппе Менголі; сольну партію на скрипці виконав Даніель Лозакович.

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